Buchstaben Battle

Sila, Esther, Matthias vs. Laura, Hendrik, Riccardo

SAT.1Folge vom 20.11.2020
Sila, Esther, Matthias vs. Laura, Hendrik, Riccardo

Sila, Esther, Matthias vs. Laura, Hendrik, RiccardoJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 20.11.2020: Sila, Esther, Matthias vs. Laura, Hendrik, Riccardo

43 Min.Folge vom 20.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Sila Sahin, Laura Karasek, Matthias Steiner und Riccardo Simonetti) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

