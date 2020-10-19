Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Jochen, Jimmy, Sabine versus Panagiota, Ina-Johanna, David

SAT.1Folge vom 19.10.2020
Jochen, Jimmy, Sabine versus Panagiota, Ina-Johanna, David

Jochen, Jimmy, Sabine versus Panagiota, Ina-Johanna, DavidJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 19.10.2020: Jochen, Jimmy, Sabine versus Panagiota, Ina-Johanna, David

43 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12

Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Schropp, Sabine Heinrich, Panagiota Petridou, David Werker) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

