Buchstaben Battle
Folge vom 19.10.2020: Jochen, Jimmy, Sabine versus Panagiota, Ina-Johanna, David
43 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Schropp, Sabine Heinrich, Panagiota Petridou, David Werker) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions