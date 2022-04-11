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Jochen, Jimmy, Sabine versus Panagiota, Ina-Johanna, David

SAT.1Folge vom 11.04.2022
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Folge vom 11.04.2022: Jochen, Jimmy, Sabine versus Panagiota, Ina-Johanna, David

43 Min.Folge vom 11.04.2022Ab 6

Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Schropp, Sabine Heinrich, Panagiota Petridou, David Werker) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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