Lisa, Ingo, Wayne versus Antoine, Raquel, Sonya

SAT.1Folge vom 22.10.2020
Folge vom 22.10.2020: Lisa, Ingo, Wayne versus Antoine, Raquel, Sonya

43 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12

Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Lisa Feller, Wayne Carpendale, Antoine Monot jr., Sonya Kraus) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

