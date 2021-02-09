Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Amiaz, Anke, Fernanda versus Ben, Benedict, Jeannine

SAT.1Folge vom 09.02.2021
Amiaz, Anke, Fernanda versus Ben, Benedict, Jeannine

Amiaz, Anke, Fernanda versus Ben, Benedict, JeannineJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 09.02.2021: Amiaz, Anke, Fernanda versus Ben, Benedict, Jeannine

43 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Amiaz Habtu, Fernanda Brandao, Ben Blümel und Jeannine Michaelsen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen