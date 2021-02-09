Amiaz, Anke, Fernanda versus Ben, Benedict, JeannineJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 09.02.2021: Amiaz, Anke, Fernanda versus Ben, Benedict, Jeannine
43 Min. Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Amiaz Habtu, Fernanda Brandao, Ben Blümel und Jeannine Michaelsen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1