Folge vom 17.02.2021: Pascal, Christin, Melissa versus Evelyn, Christopher, Julius

43 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pascal Hens, Melissa Khalaj, Evelyn Weigert und Julius Brink) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

