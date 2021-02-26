Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Jochen, Heike, Mareile versus Detlef, Arne, Lisa

SAT.1Folge vom 26.02.2021
Jochen, Heike, Mareile versus Detlef, Arne, Lisa

Folge vom 26.02.2021: Jochen, Heike, Mareile versus Detlef, Arne, Lisa

43 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Schropp, Mareile Höppner, Detlef Steves und Lisa Feller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

