Jochen, Louisa, Detlef versus Lisa, Steffen, MareileJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 09.03.2021: Jochen, Louisa, Detlef versus Lisa, Steffen, Mareile
43 Min.Folge vom 09.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Schropp, Detlef Steves, Lisa Feller und Mareile Höppner) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions