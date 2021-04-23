Torsten, Juan Carlos, Sabine versus Anette, Isabell, SashaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 23.04.2021: Torsten, Juan Carlos, Sabine versus Anette, Isabell, Sasha
43 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Torsten Sträter, Sabine Heinrich, Annette Frier und Sasha) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: SAT.1 emotions & © Season 2-3, Season 3: SAT.1 & © Season 1: Sat.1