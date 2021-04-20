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Buchstaben Battle

Alexander, Guido, Mirja versus Laura, Nicole, Matthias

SAT.1Folge vom 20.04.2021
Alexander, Guido, Mirja versus Laura, Nicole, Matthias

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Buchstaben Battle

Folge vom 20.04.2021: Alexander, Guido, Mirja versus Laura, Nicole, Matthias

43 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Kumptner, Mirja Boes, Laura Karasek und Matthias Killing) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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