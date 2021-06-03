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Buchstaben Battle

Isabel, Andrea, Stefanie versus Alexander, Gabriel, Guido

SAT.1Folge vom 03.06.2021
Isabel, Andrea, Stefanie versus Alexander, Gabriel, Guido

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Buchstaben Battle

Folge vom 03.06.2021: Isabel, Andrea, Stefanie versus Alexander, Gabriel, Guido

43 Min.Folge vom 03.06.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Isabel Varell, Stefanie Hertel, Alexander Kumptner und Guido Cantz) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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