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Buchstaben Battle

Stefanie, Derya, Guido versus Alexander, Younes, Isabel

SAT.1Folge vom 25.06.2021
Stefanie, Derya, Guido versus Alexander, Younes, Isabel

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Buchstaben Battle

Folge vom 25.06.2021: Stefanie, Derya, Guido versus Alexander, Younes, Isabel

43 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Stefanie Hertel, Guido Cantz, Alexander Kumptner und Isabel Varell) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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