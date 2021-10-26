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Buchstaben Battle

Alexander, Tina, Dascha vesus Nilam, Julian, Yared

SAT.1Folge vom 26.10.2021
Alexander, Tina, Dascha vesus Nilam, Julian, Yared

Alexander, Tina, Dascha vesus Nilam, Julian, YaredJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 26.10.2021: Alexander, Tina, Dascha vesus Nilam, Julian, Yared

43 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Herrmann, Dascha Carriero, Nilam Farooq und Yared Dibaba) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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