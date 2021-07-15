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Buchstaben Battle

Mina, Vera, Alina versus Matthias, Angelo, Jimi Blue

SAT.1Folge vom 15.07.2021
Mina, Vera, Alina versus Matthias, Angelo, Jimi Blue

Mina, Vera, Alina versus Matthias, Angelo, Jimi BlueJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 15.07.2021: Mina, Vera, Alina versus Matthias, Angelo, Jimi Blue

43 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Mina Tander, Alina Merkau, Matthias Killing und Jimi Blue Ochsenknecht) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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