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Buchstaben Battle

Aleksandra, Sandra, Mathias versus Melissa, Tobias, Simon

SAT.1Folge vom 28.10.2021
Aleksandra, Sandra, Mathias versus Melissa, Tobias, Simon

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Buchstaben Battle

Folge vom 28.10.2021: Aleksandra, Sandra, Mathias versus Melissa, Tobias, Simon

43 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Aleksandra Bechtel, Mathias Mester, Melissa Khalaj und Simon Pearce) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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