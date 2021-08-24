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Buchstaben Battle

Lisa, Lucifer, Alexander versus Bernd, Christoph, Miriam

SAT.1Folge vom 24.08.2021
Lisa, Lucifer, Alexander versus Bernd, Christoph, Miriam

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Buchstaben Battle

Folge vom 24.08.2021: Lisa, Lucifer, Alexander versus Bernd, Christoph, Miriam

43 Min.Folge vom 24.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Lisa Feller, Alexander Klaws, Bernd Stelter und Miriam Höller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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