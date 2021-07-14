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Buchstaben Battle

Susanne, Swen, Amiaz versus Janine, Jessica, Pierre

SAT.1Folge vom 14.07.2021
Susanne, Swen, Amiaz versus Janine, Jessica, Pierre

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Buchstaben Battle

Folge vom 14.07.2021: Susanne, Swen, Amiaz versus Janine, Jessica, Pierre

43 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Susanne Pätzold, Amiaz Habtu, Janine Kunze und Pierre Litbarski) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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