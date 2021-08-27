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Buchstaben Battle

Ben, Marcel, Mousse versus Gülcan, Silvia, Jeanette

SAT.1Folge vom 27.08.2021
Ben, Marcel, Mousse versus Gülcan, Silvia, Jeanette

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Buchstaben Battle

Folge vom 27.08.2021: Ben, Marcel, Mousse versus Gülcan, Silvia, Jeanette

43 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ben Blümel, Mousse T., Gülcan Kamps und Jeanette Biedermann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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