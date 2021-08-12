Jana, Chris, Jo versus Janin, Jennifer, PatriceJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 12.08.2021: Jana, Chris, Jo versus Janin, Jennifer, Patrice
43 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jana Schölermann, Jo Weil, Janin Ullmann und Patrice Bouédibéla) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: SAT.1 & © Season 1, Season 3: SAT.1 emotions & © Season 1-2: Sat.1