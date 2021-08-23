Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Jasmin, Monika, Joyce versus Jan, Enno, Simon

SAT.1Folge vom 23.08.2021
Jasmin, Monika, Joyce versus Jan, Enno, Simon

Jasmin, Monika, Joyce versus Jan, Enno, SimonJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 23.08.2021: Jasmin, Monika, Joyce versus Jan, Enno, Simon

43 Min.Folge vom 23.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jasmin Schwiers, Joyce Ilg, Jan van Weyde und Simon Pearce) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen