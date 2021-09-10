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Buchstaben Battle

Michael, Holger, Andrea versus Mirja, Nicole, Alexander

SAT.1Folge vom 10.09.2021
Michael, Holger, Andrea versus Mirja, Nicole, Alexander

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Buchstaben Battle

Folge vom 10.09.2021: Michael, Holger, Andrea versus Mirja, Nicole, Alexander

43 Min.Folge vom 10.09.2021

Jede Sekunde zählt: In "Buchstaben Battle" spielen zwei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten, gegeneinander. In vier abwechslungsreichen Vorrunden mit vertrauten Rätselklassikern versuchen beide Teams, innerhalb kürzester Zeit, die richtigen Lösungsworte zu finden, um Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. Im finalen "Buchstaben Battle" treten die Kandidaten dann ohne die Hilfe ihrer prominenten Teamkollegen um bis zu 10.000 Euro gegeneinander an.

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