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Buchstaben Battle

Martin, Berma, Bastian versus Kim, Andrea, Ilka

SAT.1Folge vom 08.06.2021
Martin, Berma, Bastian versus Kim, Andrea, Ilka

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Buchstaben Battle

Folge vom 08.06.2021: Martin, Berma, Bastian versus Kim, Andrea, Ilka

43 Min.Folge vom 08.06.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Martin Klempnow, Bastian Bielendorfer, Kim Fisher und Ilka Bessin) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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