Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 03.03.2024: Mittelmeer-Flair
44 Min.Folge vom 03.03.2024
Laura erwarb die malerische Ranch, auf der sie aufwuchs – ein atemberaubendes Anwesen umgeben von 20 Hektar Feldern und Natur. Doch das Innere ist in den 70er-Jahren steckengeblieben und sie und ihr Mann Peter wollen für sich und ihre kleine Tochter ein Zuhause schaffen, das mit neuen Erinnerungen gefüllt wird und das Generationen überlebt. Ben und Cristi renovieren die Küche und die Wohnräume und verwenden neue Elemente, um ein liebevolles und modernes Anwesen mit dem altehrwürdigen Charme der Vergangenheit zu schaffen, einschließlich einer Steinmauer als Herzstück.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
