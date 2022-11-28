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Building Roots - Verwurzelt in Colorado

Die Küche muss raus

HGTVFolge vom 28.11.2022
Die Küche muss raus

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Building Roots - Verwurzelt in Colorado

Folge vom 28.11.2022: Die Küche muss raus

44 Min.Folge vom 28.11.2022

Ein Leck in ihrem Badezimmer veranlasst ein Paar dazu, endlich die Renovierung ihres viktorianischen Hauses mit einem atemberaubenden Ausblick auf das Tal und die Berge anzugehen. Durch die Neugestaltung des Schlafzimmers und des Badezimmers sowie die Erweiterung des Außenbereichs hauchen Ben und Cristi dem Haus in Pagosa Springs einen südwestlichen Stil ein und lassen es optisch mit der Umgebung verschmelzen. Die Gestaltung der neuen Terrasse inspiriert Ben dazu, den Außenbereich seiner eigenen Familie umzugestalten und Cristi zu überraschen.

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