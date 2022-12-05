Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 05.12.2022: Veränderungen müssen her
45 Min.Folge vom 05.12.2022
Eine vierköpfige Familie baute in Pagosa Springs, Colorado, in Eigenarbeit ein Holzhaus auf Baumstämmen. Viele Jahre und zwei schreckliche Trauerfälle später kehren sie zurück und wollen das Haus mithilfe von Ben und Cristi mit schönen Erinnerungen wiederbeleben. Bei der Renovierung von Küche, Wohnbereich und Dachboden stellen die Profis bei jeder Designentscheidung die Familie in den Vordergrund und wählen Materialien, Stile, Farben und Deko, die sich für Joe und die Kinder persönlich anfühlen.
