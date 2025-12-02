Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 3vom 02.12.2025
Folge 3: Jesus hat sein Kreuz vergessen

26 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.

