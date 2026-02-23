U-Bootklasse 206 Alpha - Letzte Schleichfahrt Richtung SchrottplatzJetzt kostenlos streamen
Folge 17: U-Bootklasse 206 Alpha - Letzte Schleichfahrt Richtung Schrottplatz
Folge vom 23.02.2026
Jahrzehnte lang war die U-Bootklasse 206 Alpha das Rückgrat der deutschen U-Boot-Flottille. Die verhältnismäßig kleinen U-Boote mit je etwa 26 Mann Besatzung wurden im Herbst 2010 in Eckernförde außer Dienst gestellt. WELT-Reporter Mick Locher erzählt in seiner Reportage vom Leben an Bord. Er war beim Übungsschießen dabei, absolvierte einen fünftägigen U-Boot-Rettungskurs und sprach mit den Menschen, deren Arbeitsplatz tief unter Wasser war.
