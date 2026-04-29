U32 - Im Einsatz unter WasserJetzt kostenlos streamen
BUNDESWEHR
Folge vom 29.04.2026: U32 - Im Einsatz unter Wasser
49 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
30 Menschen auf engstem Raum, harte Arbeit rund um die Uhr und kein Kontakt zu Freunden oder der Familie - das Leben auf einem der modernsten U-Boote der Welt ist nichts für schwache Nerven. Die Reportage begleitet die Besatzung des deutschen Unterseebootes U32 bei ihrer Fahrt vom Marine Stützpunkt Eckernförde aus durch den schwerbefahrbaren Nord-Ostsee-Kanal nach Plymouth in England. Die Aufgaben der Besatzung bringen dabei sogar die hartgesottenen Soldaten an ihre Grenzen.
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Genre:Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt