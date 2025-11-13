Burgenland heute vom 13.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Burgenland heute
Folge 937: Burgenland heute vom 13.11.2025
16 Min.Folge vom 13.11.2025
Rücktritt fix: Mahrer geht als WKO-Präsident | AK-Vollversammlung: Teuerung großes Thema | Kranzniederlegung für Opfer des Faschismus | Finanzen: SPÖ verweist auf Sonderlandtag | Analyse: Neues Tourismusgesetzes beschlossen | Aktuelle Meldungen des Tages | Hohe Kosten, niedrige Preise: die Sorgen der Apfelbauern
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Burgenland heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2