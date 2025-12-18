Zum Inhalt springenBarrierefrei
Burgenland heute vom 18.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 972vom 18.12.2025
18 Min.Folge vom 18.12.2025

Avita-Therme sperrt wieder auf | Klinisch-psychologische Therapie wird Kassenleistung | BÖP-Präsidentin zu neuer Regelung bei klinisch-psychologischer Therapie | Feuerwehr-Großeinsatz in Riedlingsdorf | Aktuelle Meldungen | Dramatisches Finale in der Futsal-Schülerliga | Friedenslicht im ORF-Landesstudio erwartet | Vorschau auf "Lebensretter 2025": Österreichs Heldinnen und Helden | Stimmungsvolles Weihnachtskonzert der Blasmusik im Parlament

