Burgenland heute vom 19.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Burgenland heute
Folge 1003: Burgenland heute vom 19.01.2026
20 Min.Folge vom 19.01.2026
Pläne 2026 für öffentlichen Verkehr und Straßenbau | Gespräch mit Landesrat Heinrich Dorner | Finanzielle Situation der Gemeinden bleibt angespannt | Aktuelle Meldungen | Andrang in Fitnesscentern im neuen Jahr | Kroatenball in Wien | Zipflbob-Rennen in Wiesen
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Burgenland heute
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2