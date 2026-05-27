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Burgenland heute

Burgenland heute vom 27.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1131vom 27.05.2026
Burgenland heute vom 27.05.2026

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Folge 1131: Burgenland heute vom 27.05.2026

19 Min.Folge vom 27.05.2026

Bahnschleife bei Ebenfurth liegt auf Eis | Handyverzicht hatte positive Effekte auf Schüler | Unwetterschäden in Sankt Michael | Kurzwiese-Gymnasiatinnen gewinnen Schülerligafinale | Schloss Tabor zeigt Operette "Wiener Blut" | Rekordbeteiligung bei Weinberge-Etappe der Burgenland-Tour | Teilnehmer kommentieren Drei-Weinberge-Rundweg | Große Burgenland-Tour führt am Donnerstag nach Neuberg

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