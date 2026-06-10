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Burgenland heute

Burgenland heute vom 10.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1145vom 10.06.2026
Burgenland heute vom 10.06.2026

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Burgenland heute

Folge 1145: Burgenland heute vom 10.06.2026

16 Min.Folge vom 10.06.2026

Doppelbudget in allen Lebensbereichen spürbar | BFV: Auswirkungen der Änderungen | Studiogespräch: BFV Präsident Johannes Wutzlhofer | Nova Rock: Erste Fans reisen an | Oberpullendorfer Schüler gewinnen Vielfaltswettbewerb

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