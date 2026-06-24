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Burgenland heute
Folge 1159: Burgenland heute vom 24.06.2026
16 Min.Folge vom 24.06.2026
Diskussion um "hitzefrei" in Schulen | Notfallsanitäter Huber: Hitze für Kreislauf "extrem belastend" | Blitz schlägt Loch in Autodach | Hutmacherkunst aus Pama | Kostproben für Festivalsommer beim Künstlerfest
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