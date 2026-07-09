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Burgenland heute
Folge 1174: Burgenland heute vom 09.07.2026
20 Min.Folge vom 09.07.2026
Flurbrand in Lackendorf | SPÖ und ÖVP streiten um U-Ausschuss zur Neuen Eisenstädter | Aus für Alkoholautomaten sorgt für Kritik | Grünflächen leiden unter hitzigen Temperaturen | Stefan Streicher über die richtige Rasenpflege im Hitzesommer | Andrang auf Schwimmkurs in Siegendorf | Lernen vom Meister beim Kammermusikfestival in Lockenhaus | Musikikone Bonnie Tyler verstorben
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