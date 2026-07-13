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Burgenland heute

Burgenland heute vom 13.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1178vom 13.07.2026
Burgenland heute vom 13.07.2026

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Folge 1178: Burgenland heute vom 13.07.2026

21 Min.Folge vom 13.07.2026

Keine Einigung: Rudersdorfer Pflegeheim wird geschlossen | Fanclub Burgenland: Strom sparen durch Energiegemeinschaften | Finanzminister gibt Krebserkrankung bekannt | Meldungen | Neusiedler Seeschlamm als wertvoller Dünger | Karriere im Motorsport: Lena Pichler auf Erfolgskurs | Tradition in St. Margarethen: Bartab schnitt zum Abschied | Kultursommer Güssing startet in neuer Arena

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