Burgenland heute vom 01.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Burgenland heute
Folge 985: Burgenland heute vom 01.01.2026
20 Min.Folge vom 01.01.2026
Feuerwehr bei mehreren Einsätzen gefordert | Neujahrsbaby Valerie begrüßt das neue Jahr in Graz | Neuerungen: Ausblick auf das kommende Jahr | Frieden und Stabilität stehen bei Neujahrswünschen im Fokus | Zukunft im Blick: Forscher zu KI und Gesellschaft | Jahreswechsel: Feiern trotz Wind und Kälte | Meldungen | Burgenländische Sternsinger besuchen Papst Leo
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Burgenland heute
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2