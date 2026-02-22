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Bussi Bla Bla

Bussi Bla Bla Folge 1: Elton John hat mich geknutscht (und ich fand's geil): Fame & Grenzen

ORF2Staffel 1Folge 1vom 22.02.2026
Bussi Bla Bla Folge 1: Elton John hat mich geknutscht (und ich fand's geil): Fame & Grenzen

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Bussi Bla Bla

Folge 1: Bussi Bla Bla Folge 1: Elton John hat mich geknutscht (und ich fand's geil): Fame & Grenzen

58 Min.Folge vom 22.02.2026

Endlich! Die erste Folge Bussi Bla Bla! Tom und JJ sitzen zum ersten Mal gemeinsam vor dem Mikrofon – und fangen natürlich sofort an zu reden. Über alles. Eine Folge über Starmania-Erinnerungen und wie alles begann, musikalische Ursprünge von Disney bis Celine Dion, ein U-Bahn-Erlebnis nach einer etwas zu guten Geburtstagsfeier, ein Halloween-Kostüm als Harald Glööckler – und eine Blumenkarte von Elton John, die bis heute am Klo hängt. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 22.2.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4

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