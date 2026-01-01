c-tv Konferenz 2024
1 StaffelAb 0
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c-tv Konferenz 2024
Die c-tv Konferenz der Fachhochschule St. Pölten widmete sich 2024 den revolutionären Veränderungen, die sich durch künstliche Intelligenz und Cloud-Produktion in der Broadcast- und Medienbranche abzeichnen. Die neuen Tools lassen - über alle Gewerke hinweg - unglaubliches Potential erahnen, zwingen jedoch zur Reflexion bestehender Workflows und Crews. Das Programm umfasst spannende Keynotes, Best Practice-Beispiele und Diskurse von und mit Akteur*innen der Film- und Medienproduktion.
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3