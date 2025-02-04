Café Puls - Das Magazin vom 04.02.2025Jetzt kostenlos streamen
Café Puls - Das Magazin
Folge vom 04.02.2025: Café Puls - Das Magazin vom 04.02.2025
15 Min.Folge vom 04.02.2025
Das "Café Puls"-Team schickt die ZuseherInnen ab sofort nicht nur gut in den Tag, sondern begleitet sie auch durch den Feierabend. Der Tageszeit angepasst erwartet sie eine Infotainment-Show mit einem Themenmix aus Aktuellem, Lifestyle und österreichischem Lebensgefühl. Gesendet wird aus Österreichs beliebtestem TV-Wohnzimmer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen