Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 02.07.2014: Eine brenzlige Angelegenheit
23 Min.Folge vom 02.07.2014Ab 6
In dieser Episode wird Buddy Valastro von einem eingefleischten Camping-Fan beauftragt, eine ganz spezielle Torte zu backen. Um dem Kunstwerk echtes Outdoor-Feeling einzuhauchen, soll auch ein Lagerfeuer darin brennen. So kann der Kunde seine geliebten Marshmallows darauf rösten. „Cake Boss“ Buddy ist davon derart inspiriert, dass er zusammen mit seiner Familie zum ersten Mal im Leben campen geht. Und dann wartet wieder Arbeit auf ihn: Ein High-Tech-Kuchen mit funktionsfähigem Computer und Telefonen für einen Technologiekonzern.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
