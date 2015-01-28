Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 28.01.2015: Feuer und Eis
22 Min.Folge vom 28.01.2015
Ein Party-Veranstalter bestellt in Carlo’s Bakery zwei Torten für ein großes Event: Die Live-Show „Feuer und Eis“ soll die Gäste umhauen. Dementsprechend atemberaubend müssen auch die beiden Kuchen sein. Nachdem sich „Super-Konditorin“ Ashley mit ihren naseweisen Sprüchen wieder einmal unbeliebt gemacht hat, fordert sie Buddy zum Back-Duell heraus. Und der „Cake Boss“ nimmt natürlich an! Außerdem in dieser Episode: Bauarbeiter Joe braucht eine Torte für eine ganze Mannschaft von Feuerwehrleuten, die ihm bei einer Tunnelbohrung das Leben gerettet haben.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
