Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 18.03.2015: Der irische Alles-Esser
22 Min.Folge vom 18.03.2015
In dieser Folge backt Buddy Valastro einen der schrägsten Kuchen seiner Karriere: Christinas irischer Freund hat Geburtstag und soll eine Überraschungsparty nebst Torte bekommen, die seine größte Leidenschaft symbolisiert: das Essen. Doch Stevie ist ein wahrer Allesesser und liebt haarsträubende Kombinationen wie Schokolade mit Mayo zu Krautsalat und Bratwürsten. Und das ist nicht die einzige sonderbare Bestellung der Woche: Ein verliebtes Paar wünscht sich eine Hochzeitstorte in Form eines Abschleppwagens, der eine andere Torte hinter sich herzieht.
