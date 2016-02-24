Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 24.02.2016: Zurück ins Mittelalter
22 Min.Folge vom 24.02.2016
Buddy erfährt von Ralphs geheimem Hobby - Live Action Rollenspiele - als er den Auftrag für eine entsprechende Torte bekommt, die die Form eines mythischen Mischwesens, genauer gesagt die eines Greifs haben soll. Bekanntlich soll man etwas nicht verurteilen, bevor man es nicht selbst versucht hat und so nehmen Buddy und sein Team an einem echten LARPing Event teil und schwingt sich in ein mittelalterliches Outfit, inklusive Pfeil und Bogen. Außerdem in dieser Episode: Maure bekommt von den Valastro-Schwestern ein Make-Over verpasst, das seinen neuen erschlankten Körperbau besser unterstreichen soll.
