Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 27.01.2016: Buddy geht Eisfischen
22 Min.Folge vom 27.01.2016
Die Mitglieder des Lake-Valhalla-Vereins starten bald in die Eisfischen-Saison und möchten das Ereignis mit einer Torte feiern. Da Buddy keinerlei Erfahrung mit dem Thema hat, bricht er zu einem winterlichen Angelausflug auf. Und dann sprudeln die Ideen für die Motto-Torte: Der „Cake Boss“ zieht erst eine imitierte Eisscholle mit übergroßem Fisch und winzigem Angler in Erwägung, entscheidet sich dann aber für ein Aquarium, in dem echte Barsche herumschwimmen. Doch dafür muss Buddy die Fische erst einmal fangen. Um der Aktion mehr Würze zu verleihen, gibt es einen Angelwettbewerb gegen Frankie und Danny: Wer verliert, muss ins Eisbad steigen.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
