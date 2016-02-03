Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 03.02.2016
Am St. Patrick’s Day geht es in Carlo’s Bakery immer rund. Heute hat Buddy Valastro einen Termin mit seinem Kunden Marty, der zu diesem Anlass eine gigantische Party steigen lässt. Dieses Jahr wird Marty drei Spanferkel grillen und hat den irischen Feiertag deshalb spontan in St. Piggy’s Day umbenannt. Und um dem Fest die Krone aufzusetzen, möchte der Party-Fan eine ganz besondere Torte präsentieren, die zu seinen Ferkeln passt: Zusammen mit Buddy entscheidet sich Marty für eine Leprechaun-Schweine-Torte, die an ein Fabelwesen aus der irischen Mythologie angelehnt ist. Dafür darf die Füllung mit Speck und Ahornsirup etwas bodenständiger sein.

