Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 03.02.2016: Vier Meter Pizza
23 Min.Folge vom 03.02.2016
In Carlo’s Bakery werden jede Woche unzählige filigrane Kuchen und Torten kreiert, doch heute darf es etwas Deftiges sein: Buddy erhält den Auftrag, zum 110-jährigen Jubiläum von „Lombardi’s Pizzeria“ eine gigantische Torte zu backen, die den Geist des Restaurants widerspiegelt. Und der Spitzen-Konditor möchte für seinen Kunden John etwas wirklich Bombastisches zaubern: ein Riesenstück Pizza! Die Torte soll vier Meter lang werden und den ganzen Tisch bedecken. In die Füllung kommen Vanille-Schoko-Mousse und frische Erdbeeren. Kunde John ist so begeistert, dass er zum Jubiläum eine Pizza nach dem „Cake Boss” benennen will.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.