Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.07.2014: Hoher Besuch
23 Min.Folge vom 23.07.2014Ab 6
In Carlo’s Bakery steht eine Woche voller Feierlichkeiten ins Haus: Rolls Royce eröffnet ein neues Autohaus in Chicago und hat Buddy Valastro zu diesem Anlass beauftragt, eine gigantische Torte zu kreieren. Doch der Job wird weitaus komplizierter als anfangs vermutet. Zur nächsten Feier dieser Episode wünschen sich zwei Bräute für ihre gleichgeschlechtliche Hochzeit auf Long Island einen traumhaften Kuchen, mit dem der „Cake Boss“ Geschichte schreiben könnte. Und außerdem bekommt Buddy endlich einen neuen Lieferjungen für seine Backwaren.
