Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.07.2014: 50-mal heiraten
22 Min. Folge vom 23.07.2014
Die Torte, die Buddy Valastro in dieser Folge kreieren soll, treibt ihm Schweißperlen auf die Stirn. Seine Kundin ist eine Braut, die bereits 49 Mal verheiratet war und jetzt - zu ihrer 50. Hochzeit - einen ganz besonders schönen Kuchen möchte! Da der „Cake Boss“ die 49 vorangegangenen Torten toppen will, muss er ein echtes Meisterwerk fabrizieren. Außerdem ist TV-Moderator Regis Philbin diese Woche als Lehrling in der Bäckerei zu Gast und soll von Buddy lernen, wie man Torten im Carlos-Stil dekoriert.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
