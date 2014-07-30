Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 30.07.2014: Rache ist süß
22 Min.Folge vom 30.07.2014Ab 6
In Carlo’s Bakery brummt es ordentlich, weil Buddy vom Imkerverein der Stadt New York einen Großauftrag erhalten hat: Der „Cake Boss“ soll eine gigantische Bienenstock-Torte backen, aus der reichlich Honig fließt. Außerdem plant eine Kundin, ihrem ahnungslosen Ehemann einen Streich zu spielen, und braucht dafür einen passenden Kuchen. Gut, dass Buddy die perfekte Torte für diesen Zweck im Repertoire hat! Als seine Schwester Grace in die Backstube kommt, vergeht ihm allerdings das Lachen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.